30 апр. 2025 г., 10:43
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Новости ID: 85818692
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Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана прибыл в Бразилию

30 апр. 2025 г., 10:43
Новости ID: 85818692
Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана прибыл в Бразилию

Тегеран, 30 апреля, ИРНА – Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС по вопросам безопасности.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС по вопросам безопасности. На встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами.

Бразилия в 2025 году осуществляет ротационное председательство в БРИКС, и все связанные с этой важной международной организацией заседания проводятся под её руководством.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана в ходе этого визита проведет двусторонние и многосторонние встречи, в рамках которых стороны обсудят ключевые вопросы, включая сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики, а также обменяются мнениями по ситуации в Западной Азии.

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