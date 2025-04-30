Глава Высшего совета нацбезопасности Ирана прибыл в Бразилию

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиян прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС по вопросам безопасности. На встрече будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере безопасности между странами-членами.

Бразилия в 2025 году осуществляет ротационное председательство в БРИКС, и все связанные с этой важной международной организацией заседания проводятся под её руководством.

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана в ходе этого визита проведет двусторонние и многосторонние встречи, в рамках которых стороны обсудят ключевые вопросы, включая сотрудничество в сфере безопасности, политики и экономики, а также обменяются мнениями по ситуации в Западной Азии.