Йемен: Великобритания должна ждать последствий своей агрессии

Правительство национального спасения Йемена заявило: «Английский враг должен учитывать ту опасность, в которую он вступил, и ждать последствий своей агрессии».

Правительство Саны подчеркнуло: «Агрессия против нашей страны была совершена в рамках постоянных действий двух врагов (США и Великобритании) в поддержку Израиля, чтобы нанести удары по Газе и продолжить геноцид палестинского народа».

Правительство национального спасения Йемена отметило: «Какими бы ни были вызовы, Йемен будет противостоять треугольнику зла, то есть Америке, Великобритании и Израилю, и их последователям».

США и Великобритания в поддержку сионистского режима с 15 марта 2024 года начали воздушные удары по Йемену, нанося удары по жилым районам и гражданским объектам этой страны.