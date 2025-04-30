Аракчи подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Ираном и Алжиром на международных площадках

Аракчи обсудил и обменялся мнениями с Ахмедом Атафом, министром иностранных дел Алжира, по вопросам двусторонних отношений, а также региональных и международных событий.

В ходе беседы министр иностранных дел Исламской Республики Иран, ссылаясь на усиление преступлений сионистского режима на палестинских территориях в Газе и на Западном берегу, а также на его постоянные агрессивные действия против Ливана, призвал к наращиванию сотрудничества и координации между исламскими странами для прекращения убийств и геноцида беззащитного палестинского народа и предотвращения реализации заговора с целью принудительного выселения палестинцев с их родины.

Далее Аракчи проинформировал своего алжирского коллегу о последних событиях, связанных с непрямыми переговорами между Ираном и США.