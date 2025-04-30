30 апр. 2025 г., 12:15
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Новости ID: 85818856
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Иран назвал заявления Франции о своей ядерной программе безосновательными

30 апр. 2025 г., 12:15
Новости ID: 85818856
Иран назвал заявления Франции о своей ядерной программе безосновательными

Нью-Йорк, 30 апреля, ИРНА – Посол и постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме, адресованном Совету Безопасности ООН, назвал заявления министра иностранных дел Франции о том, что Иран "на пороге" разработки ядерного оружия, совершенно необоснованными и политически безответственными.

«Заявления министра иностранных дел Франции о том, что Иран "на пороге" разработки ядерного оружия, абсолютно безосновательны и политически безответственны. Исламская Республика Иран никогда не стремилась к созданию ядерного оружия и не меняла своей оборонной доктрины», - подчёркивается в документе.

В своем письме иранский дипломат отметил, что если Франция и ее партнеры действительно стремятся к дипломатическому урегулированию, им следует воздержаться от угроз и уважать суверенные права государств в соответствии с нормами международного права.

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