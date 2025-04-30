Иран назвал заявления Франции о своей ядерной программе безосновательными

«Заявления министра иностранных дел Франции о том, что Иран "на пороге" разработки ядерного оружия, абсолютно безосновательны и политически безответственны. Исламская Республика Иран никогда не стремилась к созданию ядерного оружия и не меняла своей оборонной доктрины», - подчёркивается в документе.

В своем письме иранский дипломат отметил, что если Франция и ее партнеры действительно стремятся к дипломатическому урегулированию, им следует воздержаться от угроз и уважать суверенные права государств в соответствии с нормами международного права.