1 апр. 2022 г., 12:51
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Пакистан вызвал исполняющего обязанности заместителя главы миссии США 

Пакистан вызвал исполняющего обязанности заместителя главы миссии США 

Тегеран, 1 апреля. ИРНА — В МИД Пакистана вызвали исполняющего обязанности заместителя главы миссии США в Исламабаде из-за «письма с угрозами» и выразил решительный протест в связи с недипломатичным языком, использованным против Пакистана в меморандуме.

Согласно источникам в министерстве иностранных дел, Пакистан выразил решительный протест по поводу недипломатичного языка, использованного в «письме с угрозами», и заявил посланнику США, что вмешательство во внутренние дела Пакистана недопустимо.

Кроме того, Министерство иностранных дел Пакистана в заявлении в пятницу подтвердило, что в соответствии с инструкциями, полученными от Комитета национальной безопасности и Парламентской комиссии по национальной безопасности, был проведен официальный протест против иностранного вмешательства во внутренние дела Пакистана.

​​Ранее премьер-министр Имран Хан поделился «письмом с угрозами» с военным руководством и федеральным кабинетом. Имран Хан в своем обращении к нации в четверг заявил, что ни за что не уйдет в отставку и «никогда не допустит, чтобы этот заговор» увенчался успехом.

Он заявил, что иностранное государство отправило меморандум с угрозами, направленный против пакистанского народа.

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