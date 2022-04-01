Пакистан вызвал исполняющего обязанности заместителя главы миссии США 

Согласно источникам в министерстве иностранных дел, Пакистан выразил решительный протест по поводу недипломатичного языка, использованного в «письме с угрозами», и заявил посланнику США, что вмешательство во внутренние дела Пакистана недопустимо.

Кроме того, Министерство иностранных дел Пакистана в заявлении в пятницу подтвердило, что в соответствии с инструкциями, полученными от Комитета национальной безопасности и Парламентской комиссии по национальной безопасности, был проведен официальный протест против иностранного вмешательства во внутренние дела Пакистана.

​​Ранее премьер-министр Имран Хан поделился «письмом с угрозами» с военным руководством и федеральным кабинетом. Имран Хан в своем обращении к нации в четверг заявил, что ни за что не уйдет в отставку и «никогда не допустит, чтобы этот заговор» увенчался успехом.

Он заявил, что иностранное государство отправило меморандум с угрозами, направленный против пакистанского народа.