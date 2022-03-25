Иран объяснил, почему воздержался при голосовании ООН по резолюции по Украине

«Исламская Республика Иран глубоко обеспокоена ухудшением гуманитарной ситуации на Украине и вокруг нее», - сказал он.

«Иран повторяет свои позиции по мирному урегулированию конфликтов путем международных правил и подчёркивает соблюдение всеми сторонами положений Устава Организации Объединенных Наций и международного права, включая международное гуманитарное право», - отметил он.

«Мы считаем, что нынешний текст резолюции содержит фразы, которые выходят за рамки гуманитарной ситуации на Украине, и в тексте отсутствует реалистичных механизмов для мирного решения гуманитарного кризиса», - заявил он.

Генеральная Ассамблея в четверг в рамках специальной сессии приняла подготовленную Францией и Мексикой резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За документ проголосовали 140 делегаций, против пяти, воздержались 38.

По данным ТАСС, в тексте возлагается ответственность на Россию за сложившийся на Украине кризис. Резолюции Генеральной Ассамблеи не носят обязательного характера.

Против западного проекта резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, Эритрея и КНДР. Воздержались Алжир, Ангола, Боливия, Бруней, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эсватини, Эфиопия, Гвинея-Биссау, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Южная Африка, Шри-Ланка, Судан, Того, Уганда, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.