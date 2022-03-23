Куба назвала США причиной кризиса на Украине

В Гаване назвали расширение НАТО к границам России угрозой миру во всем мире и призвали США и НАТО реалистично рассмотреть обоснованные требования гарантий безопасности со стороны Москвы. Об этом сообщила RGRU.

Власти Кубы заявили о том, что США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины, говоря о «неизбежном массовом вторжении» со стороны России.

«Правительство США уже несколько недель угрожает России и манипулирует международным сообществом, говоря об опасности «неизбежного массового вторжения» на Украину», - констатировали во внешнеполитическом ведомстве. В МИД Кубы добавили, что США «поставляли на Украину оружие и военную технику, разместили войска в ряде стран региона, ввели несправедливые односторонние санкции». Кроме того, одновременно с этим была развязана антироссийская пропагандистская кампания.

Twitter: @irnarussian

Telegram: IRNA на русском