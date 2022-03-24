Столтенберг: мы продолжаем возлагать на Россию расходы

"Мы собрались в критическое для нашей безопасности время", сказал Столтенберг во время встречи.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что страны-члены НАТО "осуждают необоснованную агрессию Кремля" и едины в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы полны решимости продолжать возлагать на Россию расходы, чтобы положить конец этой жестокой войне", сказал он, подчеркнув, что в НАТО уважают борьбу украинского народа и армии за свою свободу и права.

Он также заявил, что в Североатлантическом Альянсе знают о тех, кто смело высказывается против войны в России. "Мы слышим их голоса и придаем им значение", сказал Столтенберг.

По его словам, на саммите в Брюсселе страны-участницы НАТО обсудят свою поддержку Украине и способы укрепления обороны НАТО сейчас и на годы вперед.