13 мар. 2022 г., 22:03
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В Ираке заявили, что США вербуют молодежь, чтобы отправить на Украину воевать

В Ираке заявили, что США вербуют молодежь, чтобы отправить на Украину воевать

Тегеран, 13 марта, ИРНА – В продолжение сообщениях о вербовке США молодёжи отправить на Украину воевать, иранское сопротивление заявило, что США с большими финансовыми обещаниями привлекает молодежь в Ираке.

 По данным ИРНА, Группа «Асхаболь Каф» в заявлении объявила, что США в сотрудничестве с НАТО занимается вербовкой иракской молодежи, чтобы отправить на Украину воевать против России.

Согласно этому заявлению, разведывательная группа НАТО из граждан Литвы Италии, Германии и Англии привлекает молодежь и отправляет на войну на Украине.

«Асхаболь Каф» утверждает, что США не ограничиваются Ираком, и занимаются вербовкой в других странах, таких как Сирия, Ливии, Турции, Тунисе, Судане, Египте.

Twitter: @irnarussian

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