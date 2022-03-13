В Ираке заявили, что США вербуют молодежь, чтобы отправить на Украину воевать

По данным ИРНА, Группа «Асхаболь Каф» в заявлении объявила, что США в сотрудничестве с НАТО занимается вербовкой иракской молодежи, чтобы отправить на Украину воевать против России.
Согласно этому заявлению, разведывательная группа НАТО из граждан Литвы Италии, Германии и Англии привлекает молодежь и отправляет на войну на Украине.
«Асхаболь Каф» утверждает, что США не ограничиваются Ираком, и занимаются вербовкой в других странах, таких как Сирия, Ливии, Турции, Тунисе, Судане, Египте.
Twitter: @irnarussian
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