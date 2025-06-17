Арагчи: Израиль доведён до отчаяния

«Данная атака демонстрирует крайнюю степень трусости: когда они не могут добиться успеха на реальном поле боя, то нападают на гражданский объект, который лишь доносит правду», добавил Арагчи.

Глава МИД Ирана заявил, что Израиль ошибочно рассчитывал ослабить Исламскую Республику через убийства командиров и атаки на объекты, недооценив стойкость иранского народа.

«Наши противники должны осознать, что военным путём они не смогут достичь решения и не в состоянии силой принудить иранский народ принять их требования», - подчеркнул министр.

Гостелерадиокомпания Исламской Республики Иран в понедельник вечером подверглась нападению со стороны агрессивного режима Израиля.