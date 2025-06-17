Сергей Бабурин: точечный удар Ирана показал неэффективность израильской системы ПРО

В ходе беседы с корреспондентом информационного агентства ИРНА во вторник Сергей Бабурин, комментируя операцию "Истинное обещание-3", подчеркнул, что предпринятые Ираном ответные меры в отношении израильских атак полностью соответствовали нормам международного права.

«То, что Иран не стал спускать агрессию Израиля, соответствует международному праву и принципам международного права. Жертва имеет право защищаться, - сказал он. - Израиль напал на Иран, и ответ Ирана должен был быть адекватен».

Российский политик подчеркнул, что действия Израиля больше не останутся без ответа.

«Если кто-то хочет развязать войну, он должен знать, что на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке агрессия Израиля никогда не останется безнаказанной. Это очень важно - не только для стран региона, это важно для всего мира», - отметил он.

Далее в своей речи Бабурин отметил, что сегодня весь мир увидел, как даже помощь других стран Израилю в перехвате иранских ракет оказалась малоэффективной.

«Сегодня весь мир увидел, что даже помощь других стран Израилю по перехвату иранских ракет оказалась малоэффективной. Иранские Вооружённые силы нанесли удары, несмотря ни на какие системы ПВО Израиля или Соединённых Штатов Америки, нанесли удары по объектам Израиля. И это было серьёзно и точечно. Так что мир понял, что Иран способен себя защитить, способен ответить агрессору», - сказал российский политический деятель.