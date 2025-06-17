Армия Ирана: Бомбардировка IRIB — это объявление войны против правдивого информирования

В послании Армии Ирана после атаки сионистского режима на IRIB говорится: "Жестокий и варварский сионистский режим вновь совершил преступление, превзойдя самых злобных убийц человечества. Этот кровожадный режим, обладая иммунитетом, предоставленным ему мировыми державами и международными организациями, теперь нацелился не только на народы, особенно детей и женщин, и не только на журналистов и просветителей истории, но и взял в заложники саму философию создания международных договоров и организаций, и этим процессом разоблачил молчащих поборников прав человека".

Далее в послании отмечается: "Ось сионистского зла, которая в прошлом году без какого-либо расследования довела до мученической смерти более 200 журналистов, на этот раз нанесла удар по Организации телерадиовещания Ирана, которая является центром командования медиавойны, и ряд ценных коллег были ранены и погибли в этой преступной атаке. Из этого горького события в памяти великого и проницательного народа останется присутствие [сотрудников] несмотря на угрозу и продолжение информационной деятельности после атаки врага. Особенно мужественные усилия госпожи Эмами и немедленное восстановление потока новостей на этой сцене добавили страницу к славной истории Организации телерадиовещания Ирана".