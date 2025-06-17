КСИР заявил о новых ракетных ударах по Израилю

Ниже приводится текст заявления № 6 Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) об операции «Истинное обещание-3»:

Доводим до сведения благородного народа Ирана, что несколько минут назад началась новая волна воздушно-космических ракетных ударов Корпуса стражей Исламской революции, более мощных и сокрушительных, чем прежде.

Инновационные методы и возможности, применённые в данной операции, несмотря на всестороннюю поддержку со стороны США и западных держав, а также наличие у [противника] самых современных и новейших технологий ПВО, привели к успешному и максимально эффективному поражению ракетами целей на оккупированных территориях.

Эффективные, целенаправленные и всё более сокрушительные операции против жизненно важных объектов этого незаконного режима будут продолжаться до его полного уничтожения.

«Помощь - только от Аллаха, великого, мудрого» (Коран, 3:126).

Пресс-служба КСИР