17 июн. 2025 г., 15:16
Новости ID: 85865504
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Центр планирования терактов Моссада в Тель-Авиве охвачен огнем: заявление КСИР

17 июн. 2025 г., 15:16
Новости ID: 85865504
Центр планирования терактов Моссада в Тель-Авиве охвачен огнем: заявление КСИР

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал заявление, в котором сообщил о нанесении удара по центру планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссада) в Тель-Авиве. Согласно заявлению, центр сейчас охвачен огнем.

Текст заявления № 8 Отдела по связям с общественностью КСИР выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

"Кто посягнул на вас, то и вы посягните на него так, как он посягнул на вас..." Сура "Аль-Бакара" (аят 194)

С помощью Всевышнего Аллаха, в первые часы сегодняшнего дня, во вторник, 17 июня, бойцы Воздушно-космических сил КСИР в ходе эффективной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем ПВО, поразили центр военной разведки армии сионистского режима, известный как АМАН, и центр планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссад) в Тель-Авиве. Этот центр в настоящее время охвачен огнем.

6 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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