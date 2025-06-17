Центр планирования терактов Моссада в Тель-Авиве охвачен огнем: заявление КСИР

Текст заявления № 8 Отдела по связям с общественностью КСИР выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

"Кто посягнул на вас, то и вы посягните на него так, как он посягнул на вас..." Сура "Аль-Бакара" (аят 194)

С помощью Всевышнего Аллаха, в первые часы сегодняшнего дня, во вторник, 17 июня, бойцы Воздушно-космических сил КСИР в ходе эффективной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем ПВО, поразили центр военной разведки армии сионистского режима, известный как АМАН, и центр планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссад) в Тель-Авиве. Этот центр в настоящее время охвачен огнем.