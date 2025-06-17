Десятая волна ракетных ударов Воздушно-космических сил КСИР началась: Цели поражены вглубь Израиля

С началом комбинированных атак вооруженных сил в Израиле сирены тревоги прозвучали по всей оккупированной Палестине.

КСИР заявил, что "эта волна началась против определенных целей в глубине Израиля".

Через несколько часов после девятой волны массированных ракетных ударов иранских вооруженных сил по оккупированным территориям ивритоязычные СМИ объявили о начале новой волны атак.

Ранее сегодня, во вторник, Отдел по связям с общественностью КСИР в своем заявлении сообщил: "С помощью Всевышнего Аллаха, в первые часы сегодняшнего дня, во вторник, 17 июня, бойцы Воздушно-космических сил КСИР в ходе эффективной операции, несмотря на наличие сверхсовременных систем ПВО, поразили центр военной разведки армии сионистского режима, известный как 'АМАН', и центр планирования террористических операций и злодеяний сионистского режима (Моссад) в Тель-Авиве. Этот центр в настоящее время охвачен огнем."