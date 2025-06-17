17 июн. 2025 г., 23:27
??????? ID: 85865775
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7 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Глава Генштаба ВС Ирана: Операция возмездия против сионистского режима будет проведена в ближайшее время

17 июн. 2025 г., 23:27
??????? ID: 85865775
Глава Генштаба ВС Ирана: Операция возмездия против сионистского режима будет проведена в ближайшее время

Тегеран, 17 июня, ИРНА — Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абдолрахим Мусави, заявил, что проведенные до сих пор операции были предупреждением для сдерживания, а операция возмездия будет осуществлена в ближайшее время.

В видеообращении, опубликованном во вторник вечером, Мусави сказал: "Сионистский режим в ходе варварской агрессии атаковал народ Ирана, женщин, детей и пожилых. Продолжая это, и игнорируя международное право, а также убив 300 журналистов в Газе и Ливане, они нацелились на работников СМИ и государственную телерадиовещательную компанию Исламской Республики Иран, чтобы заглушить голос правды".

Он добавил: "Великий народ Ирана, как это уже показала история, никогда не склонял головы перед угнетением и агрессией, и в ответ на этот варварский акт они дадут сокрушительный ответ на преступления сионистского режима".

Глава Генерального штаба Вооруженных сил заявил: "гибель наших соотечественников, ученых и командиров, безусловно, укрепит решимость вооруженных сил страны выполнить приказ о сокрушительном возмездии".

7 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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