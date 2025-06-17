17 июн. 2025 г., 15:26
??????? ID: 85865518
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3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Операция "Истинное обещание 3": Начат новый, более мощный этап ракетных ударов по оккупированным территориям

17 июн. 2025 г., 15:26
??????? ID: 85865518
Операция "Истинное обещание 3": Начат новый, более мощный этап ракетных ударов по оккупированным территориям

Тегеран, 17 июня, ИРНА – КСИР сообщил, что началась новая волна ракетных ударов Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции, более мощная и сокрушительная, чем предыдущие.

В заявлении КСИР говорится:

Несмотря на всестороннюю поддержку США и западных держав, а также наличие у них самых современных и новейших оборонных технологий, инновации и возможности, примененные в этой операции, привели к успешному и максимальному поражению ракетами целей на оккупированных территориях.

Эффективные, целенаправленные и еще более сокрушительные операции против жизненно важных объектов этого фальшивого режима будут продолжаться до его полного уничтожения.

"Победа приходит только от Аллаха Могущественного, Мудрого."

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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