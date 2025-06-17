Польша и Иран обсудили израильскую агрессию: Тегеран предупреждает о заговоре по расширению конфликта

Аракчи подробно изложил масштабы агрессии израильского режима против Ирана, включая нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, ядерным объектам и убийство иранских граждан. Он подчеркнул ответственность всех правительств и Совета Безопасности ООН за прекращение этой агрессии и привлечение израильского режима к ответственности за это нарушение закона.

Министр иностранных дел Ирана назвал военное нападение сионистского режима на Иран, которое явно нарушает Устав ООН и основополагающие нормы международного права, непосредственной угрозой международному миру и безопасности. Он призвал все правительства, особенно в Европе, занять ответственную позицию в отношении этого беззакония.

Аракчи также предупредил о заговоре израильского режима с целью расширения масштабов конфликта на других региональных и глобальных игроков. Он оценил нанесение ударов по иранским нефтяным объектам в Персидском заливе как часть этого плана и призвал все стороны проявлять бдительность.

Министр иностранных дел Польши выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и подтвердил позицию своей страны, призывающую все заинтересованные стороны содействовать предотвращению ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.