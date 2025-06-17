17 июн. 2025 г., 18:53
Новости ID: 85865645
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Польша и Иран обсудили израильскую агрессию: Тегеран предупреждает о заговоре по расширению конфликта

17 июн. 2025 г., 18:53
Новости ID: 85865645
Польша и Иран обсудили израильскую агрессию: Тегеран предупреждает о заговоре по расширению конфликта

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чья страна председательствует в Европейском Союзе, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения последствий военной агрессии сионистского режима против Ирана.

Аракчи подробно изложил масштабы агрессии израильского режима против Ирана, включая нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, ядерным объектам и убийство иранских граждан. Он подчеркнул ответственность всех правительств и Совета Безопасности ООН за прекращение этой агрессии и привлечение израильского режима к ответственности за это нарушение закона.

Министр иностранных дел Ирана назвал военное нападение сионистского режима на Иран, которое явно нарушает Устав ООН и основополагающие нормы международного права, непосредственной угрозой международному миру и безопасности. Он призвал все правительства, особенно в Европе, занять ответственную позицию в отношении этого беззакония.

Аракчи также предупредил о заговоре израильского режима с целью расширения масштабов конфликта на других региональных и глобальных игроков. Он оценил нанесение ударов по иранским нефтяным объектам в Персидском заливе как часть этого плана и призвал все стороны проявлять бдительность.

Министр иностранных дел Польши выразил глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и подтвердил позицию своей страны, призывающую все заинтересованные стороны содействовать предотвращению ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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