Иран приветствует заявление ССАГПЗ, осуждающее агрессию сионистского режима

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, приветствовал заявление внеочередного заседания министров иностранных дел ССАГПЗ, осуждающее агрессию сионистского режима против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана, а также нарушение этим режимом международного права и Устава ООН.

Представитель Министерства иностранных дел добавил: "Проведение внеочередного заседания министров иностранных дел ССАГПЗ свидетельствует об общем понимании странами региона беспрецедентной угрозы, исходящей от беззакония Израиля, и необходимости срочных действий на региональном и мировом уровнях для прекращения навязанной войны против Ирана".