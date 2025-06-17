17 июн. 2025 г., 15:22
Новости ID: 85865511
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран приветствует заявление ССАГПЗ, осуждающее агрессию сионистского режима

17 июн. 2025 г., 15:22
Новости ID: 85865511
Иран приветствует заявление ССАГПЗ, осуждающее агрессию сионистского режима

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи приветствовал заявление, принятое на внеочередном заседании министров иностранных дел Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Он отметил, что проведение этого экстренного заседания свидетельствует об общем понимании странами региона необходимости немедленных действий на региональном и глобальном уровнях для прекращения навязанной войны против Ирана.

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел, приветствовал заявление внеочередного заседания министров иностранных дел ССАГПЗ, осуждающее агрессию сионистского режима против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана, а также нарушение этим режимом международного права и Устава ООН.

Представитель Министерства иностранных дел добавил: "Проведение внеочередного заседания министров иностранных дел ССАГПЗ свидетельствует об общем понимании странами региона беспрецедентной угрозы, исходящей от беззакония Израиля, и необходимости срочных действий на региональном и мировом уровнях для прекращения навязанной войны против Ирана".

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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