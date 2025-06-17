17 июн. 2025 г., 11:20
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Арагчи: мы полны решимости защищать Иран от агрессии сионистского режима

17 июн. 2025 г., 11:20
??????? ID: 85865252
Арагчи: мы полны решимости защищать Иран от агрессии сионистского режима

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Мы полны решимости защищать суверенитет Ирана против агрессии сионистского режима. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Глава иракского МИДа в телефонной беседе с иранским коллегой резко осудил военное вторжение Израиля в Иран. Иракский министр выразил соболезнования в связи с гибелью иранских военных, преподавателей вузов и мирных граждан.

Фуад Хусейн выступил за согласованную позицию мусульманских государств в международных организациях, включая ОИС, чтобы осудить действия Израиля и не допустить роста нестабильности в регионе.

В ходе телефонного разговора Арагчи подчеркнул, что Исламская Республика Иран полна решимости защищать суверенитет страны от агрессии сионистского режима. По его словам, оборонительные операции Вооружённых сил Ирана будут продолжаться с полной мощью до полного прекращения агрессивных действий сионистского режима.

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