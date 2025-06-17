17 июн. 2025 г., 10:53
Новости ID: 85865220
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Мировое сообщество должно призвать агрессора к ответу и решительно осудить агрессию

17 июн. 2025 г., 10:53
Новости ID: 85865220
Багаи: Мировое сообщество должно призвать агрессора к ответу и решительно осудить агрессию

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, заявив, что агрессия сионистского режима против Ирана противоречит всем международным нормам, подчеркнул: "Мировое сообщество должно призвать агрессора к ответу и решительно осудить эту агрессию".

Багаи, подчеркнув, что это преступление никогда не будет забыто в истории Ирана, заявил: "Эта агрессия противоречит всем международным нормам, принципам Устава ООН и международному праву. Генеральный секретарь ООН имеет четкую обязанность, а также Совет Безопасности ООН, в соответствии с Главой VII Устава, имеет четкую обязанность предотвращать акты агрессии, угрозы или нарушения мира, и все три пункта применимы к агрессии, которая была совершена против объектов в Иране".

Представитель дипломатического ведомства, отметив, что к настоящему моменту многие страны открыто выразили свою позицию, сказал: "Особенно страны региона, которые осудили это действие сионистского режима и предупредили о последствиях этого преступления и агрессии для мира и стабильности в регионе и мире".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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