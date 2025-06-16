В Иране казнили шпиона работавшего на «Моссад»

Фекри был задержан в декабре 2023 года в ходе сложной оперативно-технической операции на территории страны, в то время как продолжал поддерживать связи с разведывательно-террористическими службами сионистского режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в ходе сотрудничества с израильской разведкой «Моссад» Фекри предпринимал попытки передачи классифицированной и особо важной государственной информации противникам Исламской Республики Иран, получая за это материальное вознаграждение. Установлено, что в период взаимодействия с разведывательной службой сионистского режима Фекри поддерживал связь с двумя офицерами «Моссада».

При восстановлении данных с электронных устройств Эсмаила Фекри было установлено, что между обвиняемым и офицером спецслужбы происходил обмен сообщениями, в которых офицер давал указания о сборе и передаче запрашиваемой информации в службу.