Начался третий этап операции "Истинное обещание 3": Сообщения о мощных взрывах в Иерусалиме

В настоящее время в Израиле слышны сирены, и израильтяне спешно направляются в убежища. СМИ сообщают о нескольких взрывах, слышимых в оккупированном Иерусалиме.

Согласно данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе этой операции объём наступательных ракет КСИР, направленных Израиле, был увеличен в два раза, а количество целей – в три раза. На этом этапе операции "Истинное обещание 3" семь ракет "Киям" поразили цели в районе Тверии и Кирьят-Шмоны.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, в результате террористической атаки сионистского режима на Тегеран и ряд других городов страны, несколько военных командиров, учёных и мирных жителей погибли мученической смертью.