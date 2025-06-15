15 июн. 2025 г., 19:27
Новости ID: 85863823
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Начался третий этап операции "Истинное обещание 3": Сообщения о мощных взрывах в Иерусалиме

15 июн. 2025 г., 19:27
Новости ID: 85863823
Начался третий этап операции "Истинное обещание 3": Сообщения о мощных взрывах в Иерусалиме

Тегеран, 15 июня, ИРНА — Согласно поступающим сообщениям, несколько начался третий этап операции "Истинное обещание 3".

В настоящее время в Израиле слышны сирены, и израильтяне спешно направляются в убежища. СМИ сообщают о нескольких взрывах, слышимых в оккупированном Иерусалиме.

Согласно данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе этой операции объём наступательных ракет КСИР, направленных Израиле, был увеличен в два раза, а количество целей – в три раза. На этом этапе операции "Истинное обещание 3" семь ракет "Киям" поразили цели в районе Тверии и Кирьят-Шмоны.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 июня, в результате террористической атаки сионистского режима на Тегеран и ряд других городов страны, несколько военных командиров, учёных и мирных жителей погибли мученической смертью.

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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