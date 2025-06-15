15 июн. 2025 г., 21:18
Новости ID: 85863900
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: Атака Израиля на ядерные объекты — крупное преступление против международного права

15 июн. 2025 г., 21:18
Новости ID: 85863900
Аракчи: Атака Израиля на ядерные объекты — крупное преступление против международного права

Тегеран, 15 июня, ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Испании, вновь подчеркнув мирный характер ядерной программы Ирана, назвал атаку сионистского режима на объекты в Натанзе крупным преступлением против международного права и режима нераспространения ядерного оружия.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в воскресенье днём провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, обсудив последние события в регионе после военной агрессии сионистского режима против Ирана.

В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана, указывая на грубое нарушение сионистским режимом принципов Устава ООН и международного права в разгар переговорного процесса между Ираном и США, заявил: "Сионистский режим всего за два дня до шестого раунда переговоров в Маскате, нарушив суверенитет и территориальную целостность Ирана, атаковал ядерные объекты и жилые районы в Иране. Очевидно, что главной целью режима этой агрессии было оказать разрушительное воздействие на дипломатические процессы и вовлечь других в несправедливую войну."

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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