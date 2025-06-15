Аракчи: Атака Израиля на ядерные объекты — крупное преступление против международного права

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в воскресенье днём провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи, обсудив последние события в регионе после военной агрессии сионистского режима против Ирана.

В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана, указывая на грубое нарушение сионистским режимом принципов Устава ООН и международного права в разгар переговорного процесса между Ираном и США, заявил: "Сионистский режим всего за два дня до шестого раунда переговоров в Маскате, нарушив суверенитет и территориальную целостность Ирана, атаковал ядерные объекты и жилые районы в Иране. Очевидно, что главной целью режима этой агрессии было оказать разрушительное воздействие на дипломатические процессы и вовлечь других в несправедливую войну."