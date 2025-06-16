МИД Ирана: Удар по больнице в Керманшахе — вопиющее нарушение международного права

«Очередное преступление со стороны оккупационного режима: на этот раз атаке подвергся госпиталь в западном Иране. Наряду с ударами по жилым кварталам, нападение на медицинские учреждения — это вопиющее нарушение международных норм и преступление против человечности», — отметил дипломат.

По словам Багаи, подобные действия являются прямым следствием приказа министра обороны Израиля наносить удары по гражданской инфраструктуре: «Это не единичный эпизод, а сознательная тактика. Мир должен знать — это спланированное насилие».

Он также добавил, что история «вынесет суровый приговор всем, кто поддерживает и оправдывает действия агрессивного и геноцидного режима».