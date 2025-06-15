ЭКО осудила агрессию сионистского режима против Ирана

Текст заявления гласит:

"Секретариат Организации экономического сотрудничества ЭКО глубоко обеспокоен эскалацией насилия и угрозой миру, вызванной агрессией сионистского режима против Исламской Республики Иран.

Секретариат ЭКО решительно осуждает это действие, которое является явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, одного из ключевых членов и страны, принимающей Секретариат ЭКО, а также грубым нарушением основных принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций.

Мы также выражаем наши глубочайшие соболезнования народу и правительству Исламской Республики Иран в связи с гибелью людей и повреждением гражданской инфраструктуры в результате недавних военных нападений.

Секретариат Организации ЭКО подчеркивает, что нападения на гражданские объекты, включая транспортную и энергетическую инфраструктуру, подрывают мир в регионе и создают серьезные угрозы для глобальной стабильности".