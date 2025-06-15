Израильский эксперт: В конце концов, мы будем умолять Иран о прекращении огня

Йоси Мельман, эксперт по вопросам безопасности и военным делам, в воскресенье, комментируя агрессивные и террористические атаки сионистского режима на Иран и последовавший за ними сокрушительный ответ, сказал: "Кратковременная эйфория прошла, и утром в пятницу я спросил себя: Было ли вообще необходимо вступать в эту войну, особенно против иранцев?"

Обращаясь к политическому и военному руководству сионистского режима, он заявил: "Я рекомендую сократить потери и обратиться к Трампу, чтобы он остановил это безумие разумным соглашением. В противном случае мы в конечном итоге окажемся в ситуации, когда будем умолять о прекращении огня, а Иран откажется и не примет его".