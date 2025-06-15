Йемен нанёс ракетный удар по Тель-Авиву

Официальный представитель йеменских вооружённых сил Яхья Сариа в сегодняшнем заявлении сообщил, что в поддержку народа Палестины и Ирана, а также в ответ на преступную политику искусственного голода, проводимую сионистским режимом против жителей Газы, ракетные подразделения армии Йемена в ходе операции поразили стратегические объекты противника на оккупированной территории Яффы (Тель-Авива).

По его словам, данная операция была проведена с применением гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2» в различные моменты в течение последних 24 часов и осуществлялась в координации с операциями армии и КСИР Ирана против преступного израильского режима.

Сариа сообщил, что операция прошла успешно.