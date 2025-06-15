15 июн. 2025 г., 13:22
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Новости ID: 85863513
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Иранские ракеты поразили объекты производства авиатоплива и энергоцентры Израиля

15 июн. 2025 г., 13:22
Новости ID: 85863513
Иранские ракеты поразили объекты производства авиатоплива и энергоцентры Израиля

Тегеран, 15 июня, ИРНА – В продолжение комбинированной наступательной операции «Истинное обещание-3», проведённой в ответ на преступления и агрессию сионистского режима, объекты по производству авиационного топлива и энергетические центры сионистского режима были поражены массовым ракетно-беспилотным ударом.

Ниже приведён текст заявления пресс-службы КСИР о новом этапе операции «Истинное обещание-3»:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

«... Если кто посягнул на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас. ...», (Коран, 2:194)

В продолжение комбинированной наступательной операции «Истинное обещание-3», проведённой в ответ на сегодняшние злодеяния и акты агрессии сионистского режима, объекты по производству авиационного топлива и энергетические центры были подвергнуты массированному удару с применением беспилотников и ракет.

Наступательная операция Вооружённых сил Исламской Республики в случае продолжения провокаций и агрессии будет расширена и усилена.

Системы ВКС КСИР под командованием единой системы объединённого штаба ПВО страны осуществили перехват и уничтожение 3 крылатых ракет, 10 беспилотников и десятков боевых коптеров израильской армии в зоне боевых действий.

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