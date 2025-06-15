Еврейские СМИ: Резиденция Нетаньяху стала целью иранской атаки

В связи с этим армия сионистского режима заявила, что 50 ракет были выпущены с территории Ирана в направлении Израиля. Сообщается, что громкие взрывы были слышны в нескольких городах и поселках, особенно на севере оккупированной Палестины, а системы противовоздушной обороны режима пытаются перехватить и уничтожить ракеты.

Источники безопасности со ссылкой на 12-й канал сионистского режима заявили, что Иран решил значительно повысить уровень своих ответных действий против сионистского режима.

С другой стороны, сионистские источники сообщают, что одной из целей этих атак был дом премьер-министра оккупационного режима, а также электростанция в городе Аль-Худейра.

Внутренний фронт сионистского режима также предупредил, что жители оккупированных территорий должны оставаться в убежищах "до дальнейшего уведомления", а не только на 10 минут.