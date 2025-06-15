15 июн. 2025 г., 19:34
??????? ID: 85863826
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8 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Галибаф утвердил закон о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

15 июн. 2025 г., 19:34
??????? ID: 85863826
Галибаф утвердил закон о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

Тегеран, 15 июня, ИРНА – Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф направил президенту указ об утверждении Закона о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

Сегодня, в воскресенье, 15 июня 2025 года, Мохаммад Багер Галибаф, в соответствии со статьей 123 Конституции, передал Масъуду Пезешкияну, президенту Ирана, "Закон о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией".

Этот закон состоит из одной статьи и одного примечания, а также включает в себя преамбулу и 47 статей. Доклад по нему был представлен на рассмотрение Меджлиса Комиссией по национальной безопасности и внешней политике.

После одобрения на открытом заседании в среду, 21 мая 2025 года, этот закон был утвержден Советом стражей 11 июня 2025 года.

Статья 1 этого договора гласит: "Договаривающиеся стороны будут стремиться к углублению и расширению отношений во всех областях взаимного интереса, укреплению сотрудничества в области безопасности и обороны, а также тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что будет соответствовать всеобъемлющему, долгосрочному и стратегическому партнерству."

8 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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