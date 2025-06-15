Пезешкиян: Если агрессия повторится, агрессоров ждет еще более сокрушительный ответ

Указав на темное и постоянное прошлое сионистского режима в отношении агрессии против исламских стран, от Палестины и Ливана до Сирии и Исламской Республики Иран, президент Пезешкиян подчеркнул: "Если эта гнусная практика не будет остановлена коллективной и мощной волей исламской уммы, то, несомненно, рано или поздно и другие страны региона столкнутся с агрессией этого режима. Поэтому историческая ответственность всех исламских стран требует, чтобы они серьезно, решительно и на всех уровнях и международных форумах противостояли этому беззаконию и явной агрессии."

Пезешкиян вновь подчеркнул: "Мы не начинали войну, но ответили решительно, и если эти акты агрессии повторятся, агрессоров ждут еще более болезненные и сокрушительные ответы." Он добавил: "Любая страна, которая искренне желает мира, безопасности и стабильности, должна встать в ряд противостояния агрессии сионистского режима."