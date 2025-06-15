Прощание с жертвами атаки израильского режима состоится 17 июня в Тегеране

Как сообщил Алиреза Моаф в интервью ИРНА, 79 погибших в результате преступного нападения израильского режима в Тегеране в пятницу утром (13 июня) будут перевезены с площади Революции до площади Азади во вторник (17 июня) и похоронены на отдельном участке кладбища Бехешт-е Захра.

Он добавил, что из общего числа 79 погибших в результате пятничного утреннего преступления в Тегеране, 9 были видными военными деятелями, 6 – учеными-ядерщиками, а остальные – гражданскими лицами, включая мужчин, женщин и детей.