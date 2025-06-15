15 июн. 2025 г., 16:23
Новости ID: 85863693
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Прощание с жертвами атаки израильского режима состоится 17 июня в Тегеране

15 июн. 2025 г., 16:23
Новости ID: 85863693
Прощание с жертвами атаки израильского режима состоится 17 июня в Тегеране

Тегеран, 15 июня, ИРНА – Заместитель по исследованиям и планированию Координационного совета исламской пропаганды объявил, что церемония прощания с телами мучеников, погибших в результате преступного нападения сионистского режима, состоится во вторник, 17 июня, в 8:00 утра на площади Революции в Тегеране.

Как сообщил Алиреза Моаф в интервью ИРНА, 79 погибших в результате преступного нападения израильского режима в Тегеране в пятницу утром (13 июня) будут перевезены с площади Революции до площади Азади во вторник (17 июня) и похоронены на отдельном участке кладбища Бехешт-е Захра.

Он добавил, что из общего числа 79 погибших в результате пятничного утреннего преступления в Тегеране, 9 были видными военными деятелями, 6 – учеными-ядерщиками, а остальные – гражданскими лицами, включая мужчин, женщин и детей.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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