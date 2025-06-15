Аракчи: США являются соучастником атак сионистского режима и должны принять на себя ответственность

"Важнее всех этих доказательств — заявления президента США, который в своих твитах открыто объявил о своей поддержке," — добавил Аракчи. "Он прямо заявил, что без американского оборудования эти атаки были бы невозможны, а также объявил, что следующие этапы также находятся в повестке дня. Поэтому, по нашему мнению, США считаются соучастником этих атак и должны принять на себя ответственность."

"Конечно, в ответ на атаки сионистского режима мы сосредоточились на целях внутри самого сионистского режима," — заключил Аракчи.