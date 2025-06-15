15 июн. 2025 г., 12:44
Новости ID: 85863482
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: США являются соучастником атак сионистского режима и должны принять на себя ответственность

15 июн. 2025 г., 12:44
Новости ID: 85863482
Аракчи: США являются соучастником атак сионистского режима и должны принять на себя ответственность

Тегеран, 15 июня, ИРНА — "По нашему мнению, агрессия израильского режима против Исламской Республики Иран никогда не могла бы произойти без согласия и поддержки США," — заявил Аббас Аракчи. "У нас есть убедительные доказательства, свидетельствующие о поддержке американских сил и баз США в регионе в ходе атак вооруженных сил сионистского режима. Мы внимательно отслеживали эти действия и продолжаем это делать, и у нас есть многочисленные доказательства, показывающие, как американские силы помогали сионистскому режиму."

"Важнее всех этих доказательств — заявления президента США, который в своих твитах открыто объявил о своей поддержке," — добавил Аракчи. "Он прямо заявил, что без американского оборудования эти атаки были бы невозможны, а также объявил, что следующие этапы также находятся в повестке дня. Поэтому, по нашему мнению, США считаются соучастником этих атак и должны принять на себя ответственность."

"Конечно, в ответ на атаки сионистского режима мы сосредоточились на целях внутри самого сионистского режима," — заключил Аракчи.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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