17 июн. 2025 г., 10:50
Новости ID: 85865217
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министерство культуры Ирана: враждебные действия не помешают процессу информирования

17 июн. 2025 г., 10:50
Новости ID: 85865217
Министерство культуры Ирана: враждебные действия не помешают процессу информирования

Тегеран, 17 июня, ИРНА — В заявлении Министерства культуры и исламской ориентации, осуждающем нападение сионистской армии на Иранскую государственную телерадиовещательную компанию (IRIB), говорится:

"Нацеливание на журналистов и мученическая гибель работников СМИ один за другим со стороны безжалостного сионистского режима на этот раз произошли не в Газе, а в разгар открытой агрессии режима на священной земле нашей родины. Это действие является грубым нарушением принципов международного права и противоречит всем конвенциям, касающимся защиты работников СМИ в условиях войны".

Министерство культуры и исламской ориентации, осуждая это действие, выразила признательность и благодарность госпоже Сахар Эмами, ведущей национального телевидения, которая до последних минут настаивала на выполнении своего профессионального долга. Министерство подчёркивает, что это не только её позиция, но и позиция сотен работников СМИ, задействованных в нынешних чувствительных условиях страны. Именно поэтому подобные враждебные действия не только не нарушат процесс информирования и выполнения обязанностей СМИ, но и укрепят решимость работников СМИ в передаче фактов.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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