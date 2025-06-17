Министерство культуры Ирана: враждебные действия не помешают процессу информирования

"Нацеливание на журналистов и мученическая гибель работников СМИ один за другим со стороны безжалостного сионистского режима на этот раз произошли не в Газе, а в разгар открытой агрессии режима на священной земле нашей родины. Это действие является грубым нарушением принципов международного права и противоречит всем конвенциям, касающимся защиты работников СМИ в условиях войны".

Министерство культуры и исламской ориентации, осуждая это действие, выразила признательность и благодарность госпоже Сахар Эмами, ведущей национального телевидения, которая до последних минут настаивала на выполнении своего профессионального долга. Министерство подчёркивает, что это не только её позиция, но и позиция сотен работников СМИ, задействованных в нынешних чувствительных условиях страны. Именно поэтому подобные враждебные действия не только не нарушат процесс информирования и выполнения обязанностей СМИ, но и укрепят решимость работников СМИ в передаче фактов.