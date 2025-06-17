Бахрейни: Управление ООН по правам человека должно прямо осудить агрессию против Ирана

Али Бахрейни, зачитывая заявление на 59-й сессии Совета по правам человека, заявил: "С пятницы, 13 июня 2025 года, израильский режим предпринял широкомасштабную и заранее спланированную военную атаку против нашей страны, которая к настоящему моменту привела к мученической гибели сотен мирных жителей, включая женщин и детей, и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры, в том числе больниц".

Он продолжил: "Эти открытые нападения являются прямым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН и полностью подпадают под определение 'преступления агрессии', изложенное в резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН".