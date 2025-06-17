17 июн. 2025 г., 20:01
??????? ID: 85865684
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Бахрейни: Управление ООН по правам человека должно прямо осудить агрессию против Ирана

17 июн. 2025 г., 20:01
??????? ID: 85865684
Бахрейни: Управление ООН по правам человека должно прямо осудить агрессию против Ирана

Тегеран, 17 июня, ИРНА – Посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран в Женеве, Али Бахрейни, в ходе 59-й сессии Совета по правам человека ООН подробно изложил масштабы недавней военной атаки сионистского режима на Иран. Он назвал её явным примером преступной агрессии и нарушения Устава ООН, а также предостерег от искаженной интерпретации этих действий Верховным комиссаром по правам человека.

Али Бахрейни, зачитывая заявление на 59-й сессии Совета по правам человека, заявил: "С пятницы, 13 июня 2025 года, израильский режим предпринял широкомасштабную и заранее спланированную военную атаку против нашей страны, которая к настоящему моменту привела к мученической гибели сотен мирных жителей, включая женщин и детей, и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры, в том числе больниц".

Он продолжил: "Эти открытые нападения являются прямым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН и полностью подпадают под определение 'преступления агрессии', изложенное в резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .