13 мар. 2022 г., 11:56
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Иран выступает против войны, заявил Хатибзаде

Иран выступает против войны, заявил Хатибзаде

Тегеран, 13 марта, ИРНА – Иран осуждает войну, и не видит её в качестве решение кризисов. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в субботу.

«Верховный лидер Исламской революции уже объявил позицию Ирана по войне в Украине, МИД также анонсировал, что мы выступаем против войны, и её осуждаем. Мы не видим войны в качестве решения кризисов», заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана на встрече с группой студентами в Мешхеде.
По его словам, сегодняшняя война уходит своими корнями в десятилетия расширения НАТО во главе с США. «Мы пытаемся начать переговоры и положить конец войне, и противостоять ядерной конфронтации», добавил он.
Говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, Хатибзаде заявил: «Все санкции, мешающие иранской экономике, должны быть сняты. Цепочки экономики Ирана, включая нефть, нефтехимию, сталь, строительство и судоходство также должны работать свободно».
Он отметил, что иранская команда на переговорах в Вене стремится обеспечивать экономические и финансовые интересы. Указав на паузу в переговорах, Хатибзаде заявил, что Иран пытается возобновить переговоры и убедить США принять условия.

Twitter: @irnarussian 
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