Иран выступает против войны, заявил Хатибзаде

«Верховный лидер Исламской революции уже объявил позицию Ирана по войне в Украине, МИД также анонсировал, что мы выступаем против войны, и её осуждаем. Мы не видим войны в качестве решения кризисов», заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана на встрече с группой студентами в Мешхеде.

По его словам, сегодняшняя война уходит своими корнями в десятилетия расширения НАТО во главе с США. «Мы пытаемся начать переговоры и положить конец войне, и противостоять ядерной конфронтации», добавил он.

Говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, Хатибзаде заявил: «Все санкции, мешающие иранской экономике, должны быть сняты. Цепочки экономики Ирана, включая нефть, нефтехимию, сталь, строительство и судоходство также должны работать свободно».

Он отметил, что иранская команда на переговорах в Вене стремится обеспечивать экономические и финансовые интересы. Указав на паузу в переговорах, Хатибзаде заявил, что Иран пытается возобновить переговоры и убедить США принять условия.

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