Хатибзаде: пауза на переговорах в Вене дает импульс для решения остающихся вопросов

«Пауза на переговорах в Вможет стать импульсом для решения любого оставшегося вопроса и окончательного возвращения», — написал Хатибзаде в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

Он добавил, что «успешное завершение переговоров будет в центре внимания. Никакой внешний фактор не повлияет на нашу совместную волю идти вперед за коллективным договором».

Переговоры об отмене антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года, это был один из самых продолжительных раундов таких переговоров, и сейчас они достигли такой точки, что их успех или провал зависят лишь от политических решений западных сторон. Если западные стороны примут решения, о которых они хорошо осведомлены, то немногие оставшиеся вопросы могут быть решены в течение ближайших дней, и окончательное соглашение не за горами.