Мы почти достигли соглашения: Энрике Мора

«Мы пытаемся вести переговоры с другими сторонами», — сказал Мора журналистам несколько минут назад перед отелем «Кобург», местом переговоров по ядерным вопросам в Вене.

«У нас есть текст, в котором все сделано. Мы согласуем переговорные сноски. Для поддержания позитивной и конструктивной атмосферы и духа переговоров хорошо сделать перерыв. Я буду работать со всеми делегациями, чтобы преодолеть эту ситуацию», - отметил он.

Мора подчеркнул, что «как европейский координатор переговоров я должен сказать, что все делегации вели переговоры в явном духе компромисса, и что Соединенные Штаты и Иран также придерживались очень конструктивного подхода. В результате мы почти достигли соглашения».

Европейский координатор переговоров заявил, что переговорные делегации должны вернуться в свои страны и потом обратно как можно скорее для успешных переговоров.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ранее написал в Твиттере, что переговорам в Вене необходим перерыв из-за «внешних факторов».

Официальный представитель МИД Саид Хатибзаде также написал в Твиттере об объявлении передышки на венских переговорах: «Объявление о перерыве на венских переговорах может проложить путь к решению оставшихся вопросов и окончательному возврату».