Командующий Армией Ирана: "Мы будем защищать территориальную целостность Ирана до последнего вздоха"

В послании генерала-майора Амира Хатами говорится: "Отважные бойцы Армии Исламской Республики Иран, выполняя приказ того могущественного и верховного Главнокомандующего, с первых минут агрессии безжалостного и порочного сионистского режима, подобно Зульфикару Хайдара и во имя Святейшего Повелителя Единобожцев Имама Али ибн Аби Талиба (мир ему), самоотверженно прилагали эффективные усилия по защите священных границ дорогого Ирана и впредь, находясь в полной готовности, будут наносить тяжелые удары по фальшивому и детоубийственному сионистскому режиму".