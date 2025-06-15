15 июн. 2025 г., 12:54
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Командующий Армией Ирана: "Мы будем защищать территориальную целостность Ирана до последнего вздоха"

15 июн. 2025 г., 12:54
??????? ID: 85863491
Командующий Армией Ирана: "Мы будем защищать территориальную целостность Ирана до последнего вздоха"

Тегеран, 15 июня, ИРНА – Главнокомандующий Армией Исламской Республики Иран, бригадный генерал Амир Хатами, в послании, выражая благодарность за доверие Верховного Главнокомандующего, подчеркнул: "Мы будем защищать независимость, территориальную целостность и священную систему Исламской Республики Иран до последнего вздоха".

В послании генерала-майора Амира Хатами говорится: "Отважные бойцы Армии Исламской Республики Иран, выполняя приказ того могущественного и верховного Главнокомандующего, с первых минут агрессии безжалостного и порочного сионистского режима, подобно Зульфикару Хайдара и во имя Святейшего Повелителя Единобожцев Имама Али ибн Аби Талиба (мир ему), самоотверженно прилагали эффективные усилия по защите священных границ дорогого Ирана и впредь, находясь в полной готовности, будут наносить тяжелые удары по фальшивому и детоубийственному сионистскому режиму".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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