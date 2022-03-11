Исход переговоров в Вене определяется коллективным соглашением, а не односторонним подходом, Амир Абдоллахиян

«Сегодня у меня состоялся полезный и конструктивный разговор с Жозефом Боррелем», - заявил он.

«Предпринимаются усилия для достижения хорошего и прочного соглашения. Согласие возможно, если американская сторона будет действовать реалистично и стабильно», - добавил он.

По его словам, «исход венских переговоров определяется коллективным соглашением, а не односторонним подходом, нужны совместные усилия».

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения и решили некоторые спорные вопросы.