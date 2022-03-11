Источник: Мы не подтверждаем новость о перерыве на переговорах в Вене

Два источника из двух неиранских делегаций в Вене заявили, что не могут подтвердить эту новость.

По данным ИРНА, сдерживающий подход и частая смена позиций американской командой в последние дни затруднили достижение соглашения.

Между тем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян час назад упомянул на своей личной странице в Twitter, что его переговоры в четверг с главой внешнеполитического ведомства ЕС по поводу переговоров в Вене были плодотворными и конструктивными.

По словам Амира Абдоллахияна, предпринимаются усилия для достижения хорошего и прочного соглашения. Согласие возможно, если американская сторона будет действовать реалистично и последовательно.

Он заявил, что исход переговоров в Вене определяется коллективным соглашением, а не односторонним подходом. Он заявил, что необходимы совместные усилия.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения и решили некоторые спорные вопросы.