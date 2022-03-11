Источник: Мы не подтверждаем новость о перерыве на переговорах в Вене

Два источника из двух неиранских делегаций в Вене заявили, что не могут подтвердить эту новость.
По данным ИРНА, сдерживающий подход и частая смена позиций американской командой в последние дни затруднили достижение соглашения.
Между тем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян час назад упомянул на своей личной странице в Twitter, что его переговоры в четверг с главой внешнеполитического ведомства ЕС по поводу переговоров в Вене были плодотворными и конструктивными.
По словам Амира Абдоллахияна, предпринимаются усилия для достижения хорошего и прочного соглашения. Согласие возможно, если американская сторона будет действовать реалистично и последовательно.
Он заявил, что исход переговоров в Вене определяется коллективным соглашением, а не односторонним подходом. Он заявил, что необходимы совместные усилия.
27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения и решили некоторые спорные вопросы.
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