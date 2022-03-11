11 мар. 2022 г., 09:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84679345
0 Persons
T T

Tags

Источник: Мы не подтверждаем новость о перерыве на переговорах в Вене

Источник: Мы не подтверждаем новость о перерыве на переговорах в Вене

Тегеран, 11 марта, ИРНА – Источники не подтвердили слухи о том, что переговоры в Вене по иранской ядерной программе могут быть приостановлены с пятницы.

Два источника из двух неиранских делегаций в Вене заявили, что не могут подтвердить эту новость.

По данным ИРНА, сдерживающий подход и частая смена позиций американской командой в последние дни затруднили достижение соглашения.

Между тем министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян час назад упомянул на своей личной странице в Twitter, что его переговоры в четверг с главой внешнеполитического ведомства ЕС по поводу переговоров в Вене были плодотворными и конструктивными.

По словам Амира Абдоллахияна, предпринимаются усилия для достижения хорошего и прочного соглашения. Согласие возможно, если американская сторона будет действовать реалистично и последовательно.

Он заявил, что исход переговоров в Вене определяется коллективным соглашением, а не односторонним подходом. Он заявил, что необходимы совместные усилия.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения и решили некоторые спорные вопросы.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha