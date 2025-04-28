Пезешкиян: Мы приветствуем присутствие инвесторов в Иране

Масуд Пезешкиян в понедельник на церемонии открытия седьмой выставки экспортного потенциала Исламской Республики Иран (Iran Expo 2025), приветствуя иностранных гостей, участвующих в этой выставке, заявил: "Несмотря на то, что за рубежом показывают искаженный образ Ирана, Иран – гостеприимная страна с сердечными и добродушными людьми".

Президент, подчеркнув, что Иран является подходящей основой для инвестиций бизнесменов, а также для присутствия иностранных туристов, сказал: "На основе этого потенциала можно создать хорошее будущее для мира с точки зрения безопасности и мира. Мир и безопасность будут созданы посредством торговли, инвестиций, а также сотрудничества и взаимодействия".

Президент, указав на то, что у нас нет ограничений на передачу наших знаний, возможностей и опыта другим странам, заявил: "Земля – это как большой дом для всех людей, и все мы, с разными лицами, цветами и языками, имеем один корень. Наша вера и убеждение в том, что мы все одна единая умма, и никто не имеет превосходства над другим, кроме как по причине человечности, знаний и усилий по помощи своим ближним".

В завершение своего выступления президент, почтив присутствие гостей на выставке Expo 2025, сказал: "Надеюсь, что это присутствие станет поводом для сочувствия и солидарности между нами, и я здесь заявляю, что мы полностью готовы к этому сотрудничеству и сочувствию".

Седьмая выставка Iran Expo, как самое большое и важное экспортное событие для связи с международными рынками нашей страны, началась сегодня в Тегеране с участием президента и представителей компаний из более чем ста стран мира.