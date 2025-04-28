28 апр. 2025 г., 13:59
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Багаи: четвёртый раунд переговоров Ирана и США запланирован на 3 мая

28 апр. 2025 г., 13:59
Новости ID: 85816732
Багаи: четвёртый раунд переговоров Ирана и США запланирован на 3 мая

Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана сообщил о проведении четвёртого раунда непрямых переговоров между Ираном и США в субботу, 3 мая.

Сегодня на пресс-конференции с представителями СМИ Эсмаил Багаи выразил соболезнования народу Ирана, жителям провинции Хормозган и семьям погибших в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи. Он также поблагодарил страны, выразившие сочувствие и предложившие помощь, особенно правительство России.

Официальный представитель МИД Ирана в беседе с корреспондентом ИРНА сообщил о планах проведения четвертого раунда переговоров между Ираном и США. По его словам, следующий раунд запланирован на субботу, 3 мая, однако окончательное решение о времени и месте будет принято по согласованию между тремя сторонами – Ираном, США и Оманом.

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