Багаи: четвёртый раунд переговоров Ирана и США запланирован на 3 мая

Сегодня на пресс-конференции с представителями СМИ Эсмаил Багаи выразил соболезнования народу Ирана, жителям провинции Хормозган и семьям погибших в связи с инцидентом в порту Шахид Раджаи. Он также поблагодарил страны, выразившие сочувствие и предложившие помощь, особенно правительство России.

Официальный представитель МИД Ирана в беседе с корреспондентом ИРНА сообщил о планах проведения четвертого раунда переговоров между Ираном и США. По его словам, следующий раунд запланирован на субботу, 3 мая, однако окончательное решение о времени и месте будет принято по согласованию между тремя сторонами – Ираном, США и Оманом.