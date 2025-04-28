28 апр. 2025 г., 12:13
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Новости ID: 85816551
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Посол Ирана представил разъяснения относительно ночной помощи РФ после инцидента в порту Шахид Раджаи

28 апр. 2025 г., 12:13
Новости ID: 85816551
Посол Ирана представил разъяснения относительно ночной помощи РФ после инцидента в порту Шахид Раджаи

Москва, 28 апреля, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали, выразив соболезнования семьям погибших в результате инцидента со взрывом в порту Шахид-Раджаи, опубликовал на платформе X разъяснения относительно ночной помощи Российской Федерации в тушении пожара.

«После ночного звонка от официальных лиц страны с просьбой о помощи к Российской Федерации в локализации пожара я немедленно связался с властями страны (в полночь в субботу), и, несмотря на выходной день в офисе, они в полночь как можно скорее направили три специальных пожарных самолета, в том числе два Бе-200 и один Ил-76, со спасателями на борту, чтобы локализовать пожар в порту Шахид-Раджаи», - написал Джалали в своем сообщении.

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны Российской Федерации отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», - добавил посол.

Посол Ирана представил разъяснения относительно ночной помощи РФ после инцидента в порту Шахид Раджаи

В заключение Джалали выразил соболезнования семьям погибших в трагическом инциденте в порту Шахид Раджаи, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

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