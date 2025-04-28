Посол Ирана представил разъяснения относительно ночной помощи РФ после инцидента в порту Шахид Раджаи

«После ночного звонка от официальных лиц страны с просьбой о помощи к Российской Федерации в локализации пожара я немедленно связался с властями страны (в полночь в субботу), и, несмотря на выходной день в офисе, они в полночь как можно скорее направили три специальных пожарных самолета, в том числе два Бе-200 и один Ил-76, со спасателями на борту, чтобы локализовать пожар в порту Шахид-Раджаи», - написал Джалали в своем сообщении.

«Поддержка, сотрудничество и симпатия соседней страны Российской Федерации отражают глубину дружбы и стратегического сотрудничества между двумя странами», - добавил посол.

В заключение Джалали выразил соболезнования семьям погибших в трагическом инциденте в порту Шахид Раджаи, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.