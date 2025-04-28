Послание аятоллы Хаменеи в связи с трагическим инцидентом в порту им. Мученика Раджаи в Бандар-Аббасе

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернёмся.

Трагический инцидент, связанный с пожаром в порту им. Мученика Раджаи, вызывает печаль и беспокойство.

Чиновники силовых и судебных ведомств обязаны провести полное расследование, выявить малейшую халатность или умысел и действовать в рамках закона.

Все должностные лица должны считать себя обязанными предотвращать горькие и тяжкие инциденты.

Я молю о божественной милости и прощении погибшим, о терпении и успокоении семьям погибших и скорейшем исцелении пострадавшим в результате этого горького инцидента, и искренне выражаю благодарность самоотверженным людям, которые в нужную минуту готовы были пожертвовать кровью для пострадавших.

Мир вам и милость Аллаха!

Сейед Али Хаменеи

7 ардибехешта 1404 г.

27 апреля 2025 г.