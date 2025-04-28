28 апр. 2025 г., 11:14
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Президент Ирана отправился в столицу Азербайджана

28 апр. 2025 г., 11:14
??????? ID: 85816454
Президент Ирана отправился в столицу Азербайджана

Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран с однодневным визитом отправился в столицу Азербайджанской Республики.

Сегодня утром президент Ирана Масуд Пезешкиан по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отправился из Тегерана в Баку с однодневным визитом. Планируется, что в ходе данного визита президент проведет двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой.

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