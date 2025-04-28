Президент Ирана отправился в столицу Азербайджана

Сегодня утром президент Ирана Масуд Пезешкиан по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отправился из Тегерана в Баку с однодневным визитом. Планируется, что в ходе данного визита президент проведет двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой.