Сегодня утром президент Ирана Масуд Пезешкиан по официальному приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева отправился из Тегерана в Баку с однодневным визитом. Планируется, что в ходе данного визита президент проведет двустороннюю встречу со своим азербайджанским коллегой.
Президент Ирана отправился в столицу Азербайджана
28 апр. 2025 г., 11:14
??????? ID: 85816454
Тегеран, 28 апреля, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран с однодневным визитом отправился в столицу Азербайджанской Республики.
??? ???????????