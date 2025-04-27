Президент Ирана: правительство решительно занимается устранением последствий инцидента в порту Шахид Раджаи

Выступая перед журналистами в аэропорту, Пезешкиан отметил, что усилия спасательных служб, включая пожарных, сотрудников экстренных служб, Корпус стражей Исламской революции и армию, по тушению пожара в порту продолжаются в круглосуточном режиме.

Президент выразил благодарность всем подразделениям, задействованным в ликвидации последствий инцидента, и подчеркнул, что правительство предпримет все необходимые меры для устранения возникших проблем.

Пезешкиан прибыл в международный аэропорт 655 Шахидов в Бендер-Аббасе, чтобы лично контролировать процесс ликвидации пожара, посетить пострадавших в больнице Хатам аль-Анбия и принять участие в заседании штаба по управлению кризисными ситуациями.