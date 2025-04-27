27 апр. 2025 г., 16:37
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Новости ID: 85815792
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Президент Ирана: правительство решительно занимается устранением последствий инцидента в порту Шахид Раджаи

27 апр. 2025 г., 16:37
Новости ID: 85815792
Президент Ирана: правительство решительно занимается устранением последствий инцидента в порту Шахид Раджаи

Бендер-Аббас, 27 апреля. ИРНА — Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье, во время незапланированного визита в Бендер-Аббас, заявил, что представители правительства находятся в провинции Хормозган для решения вопросов, связанных с инцидентом в порту Шахид Раджаи, и для налаживания необходимого взаимодействия.

Выступая перед журналистами в аэропорту, Пезешкиан отметил, что усилия спасательных служб, включая пожарных, сотрудников экстренных служб, Корпус стражей Исламской революции и армию, по тушению пожара в порту продолжаются в круглосуточном режиме.

Президент выразил благодарность всем подразделениям, задействованным в ликвидации последствий инцидента, и подчеркнул, что правительство предпримет все необходимые меры для устранения возникших проблем.

Пезешкиан прибыл в международный аэропорт 655 Шахидов в Бендер-Аббасе, чтобы лично контролировать процесс ликвидации пожара, посетить пострадавших в больнице Хатам аль-Анбия и принять участие в заседании штаба по управлению кризисными ситуациями.

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