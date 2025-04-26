Аракчи: Мы удовлетворены ходом и темпами переговоров

Министр иностранных дел, поблагодарив правительство и министра иностранных дел Омана за посредничество и создание спокойной атмосферы для проведения переговоров, сказал: "Переговоры на этот раз были намного серьезнее, чем раньше, и мы постепенно углубились в некоторые более подробные, технические и технологические вопросы. Присутствие экспертов было очень полезным, мы несколько раз обменивались своими взглядами в письменной форме, и в непрямых переговорах технические обсуждения требуют определенной точности, поэтому позиции в основном обменивались в письменной форме".

Министр иностранных дел и глава иранской делегации на непрямых переговорах между Ираном и Соединенными Штатами после завершения третьего раунда этих переговоров в Маскате, столице Омана, встретился с журналистами и ответил на их вопросы.