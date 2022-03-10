Максималистские устремления США не должны оказывать воздействия на решение основных вопросов

Об этом заявил в четверг глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Он отметил, что новые предложения, выдвинутые американской стороной по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не имеют логического обоснования.

"Ряд новых предложений США не имеют никакого логического обоснования и противоречат заявлениям этой страны о намерении достигнуть соглашения в кратчайшие сроки", подчекнул глава иранской дипломатии.

По его словам, американцы не могут под предлогом общественного давления в своей стране выдвигать новые противоречивые условия. "иранская сторона также сталкивается с проблемами общественного давления", подытожил министр.

С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.